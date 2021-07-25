Samsunlu şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın Samsun'daki babaevi Türk bayrakları ile donatıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan ile Ordulu Astsubay Çavuş Fatih Güney şehit olurken, 2 asker de yaralanmıştı. Şehit Er Emrah Arslan'ın Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Çorakdere Mahallesi'nde yaşayan annesi Sebahat Arslan ve babası Mürsel Arslan'a acı haber verildi. Şehidin babaevi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Arslan, Hasandere Camii'nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehidin nişanlı olduğu, Suriye'de bulunduğundan dolayı düğün yapamadığı öğrenildi.