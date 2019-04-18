Samsunlu şehit kabri başında anıldı

yıldönümünde kabri başında anıldı.

18 Nisan 1992'de Iğdır Pamuk Geçidi mevkisinde bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı, 27. şehadet yıldönümünde kabri başında anıldı. Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte düzenlenen anma töreninde Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın mezarına annesi Bedriye Hamlı tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı ve mezarına Türk bayrağı örtüldü. Şehit Astsubay İlhan Hamlı ile birlikte şehit olan arkadaşları Erkan Iğdır, Naci Yıldırım, Mustafa Karaçimen için de Yasin-i Şerif ve dualar okundu.

Şehidin annesi Bedriye Hamlı, “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Mavi gözlü paşamı çok özlüyorum. Şehitlerimizin acısı her gün daha da büyüyor. Tek tesellim şehit olmasıdır. Gerçekten çok zor. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kimsenin evladının ayağına taş değdirmesin. Şehidimizi unutmayın ve unutturmayın” dedi.

Anma törenine ayrıca, şehidin ağabeyi Ayhan Hamlı, şehidin adını taşıyan İlhancan Hamlı, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şebe Başkan Yardımcısı Hulusi Torun, devre arkadaşı Emekli İstihkam Astsubay Murat Saatcı, LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Öztürk, Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Erkan Levent, şehit babaları, dostları ve sevenleri katıldı.