Samsunlu şehit ve tüm şehitler için mevlit okutuldu

Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Samsunlu Astsubay İlhan Hamlı'nın babası ve ağabeyi Hamlı'nın şehadetinin 27. yıldönümü dolayısıyla Berat Gecesi'nde mevlit okuttu.

18 Nisan 1992 yılında Iğdır Pamuk Geçidi mevkisinde bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın baba evinin bulunduğu İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Mescidi'nde Berat Kandili'nde Iğdır Pamuk Geçidi şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Mevlitte duygulu anlar yaşanırken, Bilal-i Habeşi Mescidi kadın ve erkek cemaatle doldu taştı.

Tüm şehitlerin ruhlarına Berat Kandili gecesinde okutulan mevlit ve dua programını mescidin imamı Mehmet Oflaz yaptı. Mevlitte Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi ve teyzesi tarafından tüm şehitler için daha önce okunan 4 Kur'an-ı Kerim hatminin duası yapıldı ve şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

Dua ve mevlit programına çok sayıda mahalle sakini, şehit yakınları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, Kıbrıs gazileri, gazi polis memuru Hasan Yıldız, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın okuldan devresi emekli Astsubay Murat Saatcı ve emekli astsubaylar katıldı.