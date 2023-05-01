Samsunlu sporcu Türkiye 4.'sü oldu.

Niğde'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında bir Türkiye 3'üncülüğü ve bir Türkiye 4'üncülüğü alarak Samsun'u gururlandıran gençler, Havza 25 Mayıs 1919 Spor Kulübünün sporcuları olarak 25-29 Nisan 2023 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılmak üzere Ankara'ya gitmişlerdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun düzenlediği ‘Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine ev sahipliği yaptı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ter döken sporcular kıyasıya mücadele ederken dereceye girenlere madalya verildi.

Daha önceden Türkiye dereceleri yapan Nurdane Söker 60 kilo, Dilek Sakalllı 45 kilo, Hiranur Demir 70 kilo ve Samet Akyüz 60 kilo seçmelere katıldılar. Seçmelerde Nurdane Söker 55 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Kemalettin Ercan; “Gençlerimiz yarışmalarda rakipleri ile büyük bir mücadeleye girdiler. Müsabaka sonunda Nurdane Söker kızımız Türkiye 4.sü oldu. Başta aileleri olmak üzere, antrenörümüz Murat Aktaş ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.