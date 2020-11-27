Samsunlu vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarttı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da günler sonra yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Günlerdir Samsun'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bugün itibariyle yerini sıcak ve güneşli bir güne bıraktı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 15 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıklarını ve güneşi fırsat bilen vatandaşlar, kalabalık cadde ve sokaklardan uzaklaşarak sahilde deniz havası aldılar. Bazı vatandaşlar fayton eşliğinde sahil turu yaparken, diğer vatandaşlar da balık tutup, yürüyüş yaptılar.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre Samsun'da hava sıcaklıklarının hafta sonu 18 dereceye kadar yükseleceği öğrenildi.