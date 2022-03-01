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Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör hayatını kaybetti

Samsunport Limanı sahasında iş makinesinin ezdiği konteyner saha puantörü olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Samsunport Limanı sahasında saat 23.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör Şevket Gürel (50) idaresindeki konteyner saha istif makinesi çalışma sırasında konteyner saha puantörü Soner Şimşek'in (33) üzerinden geçerek ezdi. Soner Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti.


İş makinesinin bir cismin üzerinden geçtiğini fark eden liman çalışanları çevreyi kontrol etti. Çalışanlar, iş makinesinin geçtiği yerde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde Soner Şimşek'in olay yerinde can verdiği tespit edildi. Soner Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili operatör Şevket Gürel, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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