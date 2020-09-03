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Samsunspor - 1922 Konyaspor hazırlık maçına korona engeli

TFF 1.

Lig ekiplerinden Samsunspor ile 1922 Konyaspor arasında bugün oynanacak hazırlık maçı Samsunspor personeli ile 1922 Konyaspor kafilesinde korona virüs çıkması nedeniyle iptal edildi.


Trabzonspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazanan Samsunspor, bugün de saat 18.00'de TFF 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor ile 19 Mayıs Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacaktı. Edinilen bilgiye göre, Samsunspor'da personele yapılan korona virüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlandı. 1922 Konyaspor kafilesinde de pozitif vaka çıkması üzerine hazırlık maçı iptal edildi.


Samsunspor'un pazar günü Giresunspor ile yapacağı hazırlık maçının ise oynanıp oynanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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