Samsunspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Hazırlık maçı)

1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ekuban'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Perreira'nın sağ kanattan kale sahasına indiği pozisyonda Nwkaeme 6 pastan topu auta vurdu.
26. dakikada Gökhan Alsan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan, Uğurcan'ı çalımlayamadı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Savicevic topu az farkla auta gönderdi.
36. dakikada Oğuz'un ceza sahası önünde buluştuğu topa sert vurdu, kaleci Uğurcan topu zorlukla uzaklaştırdı.
50. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Edgar Le yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 0-1
54. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Burak Çalık'ın pasında topa düzgün vuran Enes'in şutu filelerle buluştu. 1-1
88. dakikada Enes'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İlyas takımını öne geçirdi. 2-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Adem Cinek, Mehmet Şengül, Mürvet Yavuztürk
Samsunspor: Nurullah (Furkan dk. 61), Erhan Kartal (Ceyhun dk. 82), Yalçın (Recep dk. 74), Erkam, Ercan (Serge Guy dk. 46), Oğuz (Ferhat dk. 46), Savicevic (Muhsin dk. 61), Göhan Alsan (İlyas dk. 61), Burak Çalık (Onur dk. 74), Guido (Enes dk. 46), Ahmethan (Yunus dk. 82)
Yedekler: Ahmet, Necmican, Özcan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Trabzonspor: Uğurcan (Erce dk. 46), Flavio (Marlon dk. 46), Furkan (Edgar dk. 46), Campi (Ahmetcan dk. 46), Perreira (Serkan dk. 46), Kerem (Salih dk. 61), Abdülkadir Parmak (Guilherme dk. 46), Abdurrahim (Abdülkadir Ömür dk. 46), Nwakaeme (Kamil Ahmet dk. 46), Ekuban (Plaza dk. 46), Sorloth (Trondsen dk. 46)
Yedekler: Koray
Teknik Direktör: Eddie Newton
Goller: Enes İslam (dk. 54), İlyas (dk. 88 pen.) (Samsunspor), Edgar Le (dk.50) (Trabzonspor)
Sarı kart: Kamil Ahmet (Trabzonspor)