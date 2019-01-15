Samsunspor, Ahmet Altın ile sözleşme yeniledi

Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Yılport Samsunspor, kaleci Ahmet Altın ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Ahmet'in sözleşmesini kulüp çalışanlarının oy birliği ile uzatıyoruz. Çünkü çok karakterli, kişilikli, takıma ağabeylik ve liderlik yapan değerli bir oyuncumuz. Sahadaki büyük performansının yanı sıra saha dışındaki kişiliği ve karakteri ile de bizlerle beraber olan kardeşimiz. Dolayısıyla bu unsurların tümü bir araya geldiğinde Ahmet'in sözleşmesini 1 sene daha uzatmaya karar verdik ve bunu kendisiyle paylaştık. Kendisi de bu kararımıza katıldı ve bizimle sözleşmesini 1 sene daha uzatıyor. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Kendisinin takımımıza hem saha içerisinde hem de saha dışında çok büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. O yüzden onunla bugün bu sözleşmeyi uzatmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Ahmet Altın'ın değişen kaleci profillerine uygun olduğunu belirten Teknik Menajer Yücel Uyar, “Dünyada kaleci profilleri değişti. Ahmet de bu profile son derece uygun bir kaleci. Artık kalecilikte ayaklar çok öne çıktı. Geride oyun kurmada, rakip kontrataklarda, oyunu başlamada Ahmet bizim istediğimiz performansı şu anda veriyor. Uzun yıllar faydalanabileceğimiz bir kaleci. Karakteriyle, takımdaki liderliği ve ağabeyliği ile hiçbir zaman sıkıntımız olmadı. Kendisinden sezon sonu sözleşmesi biteceği için biz uzatma ihtiyacı hissettik. Çünkü önümüzdeki yıl kaleci aramak istemiyoruz. Bu birliktelikten çok güzel sonuçların çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yılport Samsunspor'u hep beraber Süper Lig'e taşıyacaklarını ifade eden kaleci Ahmet Altın ise, “Öncelikle bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bana güvenen başta hocalarım, yönetimdeki ağabeylerim, başkanımızın inşallah güvenlerini boşa çıkartmayacağım. İnşallah hep birlikte Yılport Samsunspor'u ait olduğu Süper Lig'e hep beraber taşıyacağız. Her iki tarafa da hayırlı olur” şeklinde konuştu.