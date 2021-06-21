Samsunspor Ali Ülgen'le anlaştı

Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Ankaraspor takımında forma giyen Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından dün teknik direktör konusunda Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına varan Samsunspor'dan bugün transfer haberi geldi. Samsunspor Galatasaray altyapısında yetişen, Ankarasporlu 21 yaşındaki sağ bek Ali Ülgen'le prensip anlaşmasına vardı. Kulüp bunu “Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” mesajıyla duyurdu.

Ali Ülgen 2020-2021 sezonundan Ankaraspor formasıyla 30 maça çıkarken üç kez de asist yaptı.