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Samsunspor Altay deplasmanı için İzmir'e hareket etti

Samsunspor, TFF 1.

Lig'in ilk haftasında Altay ile yapacağı maç için İzmir'e yola çıktı.


Takım yarın deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı için bugün havayolu ile İzmir'e hareket etti. 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Nurullah Aslan, Furkan Köse, Ahmet Altın, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Kevin Boli, Caner Arıcı, Erhan Kartal, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Alsan, Muhsin Yıldırım, İlyas Kubilay Yavuz, Vukan Savicevic, Guido Koçer, Enes İslam İlkin, Burak Çalık, Ange Freddy Plumain ve Ahmethan Köse.


Maç öncesi kulüpten açıklamada 2020-2021 sezonu takım kaptanları da açıklandı. Kaptanlık bandını taşıyacak isimler Caner Arıcı, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç ve Furkan Köse oldu.

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