Samsunspor - Ankara Keçiörengücü maçının biletleri 3 saatte tükendi

Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'un sahasında yapacağı Ankara Keçiörengücü maçının biletleri 3 saatte tükendi.

Süper Lig'e 11 yıl sonra çıkan Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankara ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek. 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunuldu. Maç tarihinden 8 gün önce satışa sunulan 33 bin 108 bilet 3 saat içinde tükendi.

Kimi vatandaşlar telefondan mobil uygulama ile bilet alırken, kimileri ise bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Kapalı gişe oynanacak maçta seyirciler şampiyonluk coşkusu yaşayacak.