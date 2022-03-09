Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan birlik beraberlik mesajı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, geçen sezon averajla kaçırdığı şampiyonluğu bu sene başarmak için yeniden yapılanmaya gitti. İstediği sonuçları Mehmet Altıparmak yönetiminde alamayan kırmızı-beyazlılar teknik direktör olarak Fuat Çapa ile anlaştı. Fuat Çapa yönetiminde alınan sonuçlarla play-off potasına kadar gelen Samsunspor'da son 2 haftada alınan mağlubiyetler ile takıma olan eleştiriler arttı. Kırmızı-beyazlılarda başkan Yüksel Yıldırım, açıklamada bulunarak camiaya birlik beraberlik mesajı verdi.

“Sevgili Samsunsporlular ve sevdası Samsun olanlar” diyerek sözlerine başlayan Yüksel Yıldırım, “Son zamanlarda takımımızın aldığı sonuçlar nedeniyle hep birlikte üzülüyoruz. Her başarısız sonuç sonrasında, camiamızı bölmeye çalışmak, birlik ve beraberliğimizi bozmak için maksatlı ve mesnetsiz suçlamalar yapanlara prim verilmemesini önemle rica ediyorum. Bilmelisiniz ki, ilk günden itibaren; doğru yönetilen, şeffaf, dürüst ve başarılı günlerini birlikte yaşayacağımız Samsunspor'u oluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Sizlere verdiğim sözleri yerine getirmek için gece gündüz, maddi manevi büyük fedakarlıklar yaptım. Başkanlığımın ilk senesinde, TFF 2. Lig'de şampiyonluk yaşadık. TFF 1. Lig'de geçen sene averajla şampiyonluğu kaybettik. Bu sezon da play-off'tan Süper Lig'e çıkmak için mücadele ediyoruz. Bu yolda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuzla, teknik ekibimizle, tüm çalışma arkadaşlarımla ve sizlerin desteğiyle mutlu sona ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz” dedi.

“Birlikte başaracağız”

Zor günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkabileceklerinin altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

“Geldiğimiz nokta, birçok kulübün ve birçok şehrin imrenerek izlediği bir nokta olmasına rağmen, bu bizleri tatmin etmemektedir. Bu şehrin ruhunda mücadele var, zafer var. Bizler de bu şehre layık olacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Zaman birlik zamanı, destek zamanı. Yorulmak yok. Yılmak yok. Yeter ki sabırlı olalım, saflarımızı sıklaştıralım. Ben başaracağımıza inanıyorum. Aramıza girmek isteyen nifakçılara fırsat vermeyelim. Geçen sene Kovid-19'dan dolayı ölümden döndüm ve takımla hiç birlikte olamadım. Fakat şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı ve yeni yapılanmanın temelleri atılıyor. Sizlere şunu söyleyebilirim ki Samsunspor iyi yönetilmektedir ve bize bu şehrin emanetidir. Bizde emanete hıyanet olmaz. Samsunspor bir sevdadır. Karşılıksız sevgidir. El ele, gönül gönüle nice başarılara hep beraber imza atacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum ve bu konuda üzerime düşen bütün yükümlülükleri, yaşadığım sürece, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerine getireceğimi tüm Samsun kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Takdir edersiniz ki yönetsel olarak doğru şeyleri yapsanız da futbolda başarı uzun soluklu bir ekip çalışması gerektirmektedir. Tüm faktörleri bizim tarafımızdan yönetilmeyen, birçok bilinmeyenin bir arada olduğu bu spor dalında başarılı olmanın yolu; birlikte, el ele, gönül gönüle çalışmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu birlikteliği sağlayacağız ve birlikte başaracağız.”