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Samsunspor Bolu'da güç depoladı

SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.

SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.


Kırmızı-beyazlı ekip, sabah yaptığı antrenmanda güç depoladı. Bolu'da kampa giren Samsunspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çalıştı. Gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 3 orta oyun ile devam eden antrenman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla son buldu.


Antrenmanı Genel Menajer Mustafa Aztopal ile Teknik Menajer Yücel Uyar ile birlikte taraftarlar da izledi.

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