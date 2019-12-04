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Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Turu'nda deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla tamamladı.


Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son buldu. İdmana sakatlıkları bulunan Gökhan Alsan, Yalçın Kılınç, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ile hasta olan Ercan Yazıcı katılmadı.


Kırmızı-beyazlılar perşembe günü saat 18.30'da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Rövanşı 17 Aralık'ta Samsun'da yapılacak karşılaşmanın Rize'deki maçı ise hakem Emre Malok yönetecek.

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