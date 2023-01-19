Samsunspor efsaneleri minik taraftarlarla buluştu

Samsunspor'un efsane isimleri Serkan Aykut, Celil Sağır, İsmail Uyanık, İmdat Arslan ve Bünyamin Kubat, ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek imzalı Samsunspor forması dağıttı.

Kalkancı İlkokulu, “Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur” projesi kapsamında geri dönüşüm ve sıfır atık projelerinde dereceye giren öğrencilere imzalı Samsunspor forması hediye etti. Öğrencilere mevcut Samsunsporlu futbolcuların ve teknik heyetinin imzaladığı formalar kulübün efsane başkanı İsmail Uyanık, eski gol kralı Serkan Aykut, eski milli oyuncular Celil Sağır, Bünyamin Kubat ve İmdat Arslan tarafından verildi.

Öğrencilere formasını teslim eden İsmail Uyanık, "Buraya, siz öğrencilerin yanına gelirken bir bayram yerine geliyormuş sevinci ile geliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizleri davet ediyorsunuz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi. Süper Lig'in eski gol krallarından Serkan Aykut, “Minik öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük gurur duyuyorum. Sizin yaşınızda bir çocuğum var. O da burada olacaktı ama hasta olduğu için gelemedi. Sizin gibi güzel yetişen gençlerimizle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Samsunspor formalarını defalarca giyen Celil Sağır ise “Gençlerimizi görünce kaybettiğimiz o Samsunsporluluk duygusunu tekrar yaşıyoruz. Bu duyguyu bize tekrar yaşattığınız için gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Samsunsporlusunuz” şeklinde konuştu.

Samsunsporlu isimleri görmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getiren minik öğrenciler ise bu organizasyonun okullarında yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını, Samsunspor'u çok sevdiklerini ifade ettiler.

Efsane isimler forma teslim töreninin ardından Samsunspor ve eski 19 Mayıs Stadyumu'nu anlatan “Hatıran Yeter” adlı kitabı imzalayarak öğrencilere hediye ettiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kalkancı İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, davetlerini kabul eden Samsunsporlu isimlere teşekkürlerini iletti.