Samsunspor en değerli takım listesindeki liderliğini kaybetti

Lig takımlarından Samsunspor, ligin en değerli kadrosuna sahip olma özelliğini Eyüpspor'a kaptırdı.

Samsunspor bu yıl transfer sezonunda 18 yeni ismi kadrosuna kattı. 25 oyuncu ile yollarına ayıran kırmızı-beyazlılar, transferin son anına kadar ligin en değerli kadrosuna sahipken son gün Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) listesine verilmeyen isimler nedeniyle kadro değerinde düşüş yaşandı. Takımda kalmasına rağmen lisansı çıkartılmayan Tomane Mendes, Erald Çinari ve Ismael Diomande'nin listede yer almaması Karadeniz temsilcisinin kadro değerini 1 milyon 175 bin euro aşağıya çekti. Son güne kadar ligin en değerli kadrosuna sahip olan Samsunspor, bu oyuncuların kadronun dışında kalması ile bir basamak aşağıya düşerek Eyüpspor'un gerisinde kaldı.

Ligin en değerli 2. kadrosu Samsunspor

Kadroda bulunan oyuncuların güncel piyasa değerleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre Eyüpspor 14 milyon 280 bin euro kadro değeri ile Lig'in en değerli kadrosuna sahip takımı oldu. Eyüpspor'u sırasıyla Samsunspor (13 milyon 280 bin euro), Göztepe (12 milyon 600 bin euro), Çaykur Rizespor (9 milyon 850 bin euro), Bandırmaspor (9 milyon 80 bin euro), Adanaspor (7 milyon 160 bin euro), Manisa FK (7 milyon 130 bin euro), Pendikspor (6 milyon 910 bin euro), Sakaryaspor (5 milyon 980 bin euro), Boluspor (5 milyon 730 bin euro), Tuzlaspor (5 milyon 280 bin euro), Altınordu FK (4 milyon 900 bin euro), Ankara Keçiörengücü (4 milyon 850 bin euro), Bodrumspor (4 milyon720 bin euro), Gençlerbirliği (4 milyon 580 bin euro), Erzurumspor FK (4 milyon 540 bin euro), Yeni Malatyaspor (4 milyon 280 bin euro), Denizlispor (4 milyon 30 bin euro) ve Altay (3 milyon 490 bin euro) şeklinde sıralandı.

En değerli oyuncu Göztepe forması giyen Atanga

Ligin en değerli oyuncusu 2,5 milyon euro piyasa değeri ile Göztepe forması giyen Ganalı Isaac Atanga oldu. Ayrıca Samsunspor kadrosunda bulunan oyunculardan Douglas Tanque (1,5 milyon euro), Kadeem Harris (1 milyon euro), Gaetan Laura (900 bin euro) ve Ali Kaan Güneren (850 bin euro) güncel piyasa değerleri ile ligin en değerli 20 oyuncusu arasında yer aldı.

Samsunspor, takımda kalmasına rağmen lisansını çıkartamadığı Tomane Mendes, Erald Çinari ve Ismael Diomande'ye lisans çıkartabilse kadro değeri 14 milyon 455 bin euroya yükselecek ve ligin en değerli kadrosuna sahip olmaya devam edecekti.