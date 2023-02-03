Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiraladı

Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Demir, sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiraladı. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine İcra Kurulu Üyeleri Suat Çakır ile Soner Soykan katıldı. Emre, Samsunspor'a transferiyle ilgili, "Bu sene şampiyon olacağız. Ben buna inanıyorum" dedi.

“Samsunspor'dan böyle bir teklif gelince direkt kabul ettim”

Sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inandığını belirten Emre, “Bana inandıkları, böyle bir teklif yaptıkları için çok mutlu oldum. Çünkü büyük bir camiaya geliyorum. Taraftarımızın beklediği şampiyonluk inşallah bu sezon gelecektir. İnşallah hep beraber bu yolda başarılı oluruz. Barcelona'dayken Fenerbahçe bana bir teklif sundu. Bunu da seve seve kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Oynamam da gerekiyordu ve Samsunspor'dan böyle bir teklif gelince de kabul ettim. Orada olsam da hem Süper Lig'i hem de TFF 1.Lig'i takip etmeye çalışıyordum. Samsunspor'u başarılı görüyorum. Böyle bir takımda, böyle bir hocamızın olması, böyle bir yönetimimizin olması takımı bu seviyeye getirdi. Takımımız inşallah bu sezon şampiyon olacaktır. Ben buna inanıyorum. Ben Barcelona'dayken menajerim bana gelen teklifleri söylemişti. Biz Fenerbahçe'nin doğru olacağını düşündük. Sezon sonuna kadar gitmem gereken bir takım vardı. Çok takım teklif gönderdi. Hepsini düşünme kararı aldım ama Samsunspor'dan böyle bir teklif gelince direkt kabul ettim. Hocamızla da konuştum. Bunda hocamızın da başkanımızın da çok büyük bir katkısı oldu” diye konuştu.

Emre Demir transferi hakkında konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ise, “Çok yetenekli ve gelecek vadeden, bizim de heyecanlanarak aramıza katmaktan keyif aldığımız Emre kardeşimizi transfer ettik. Samsunspor'a ve Samsunspor camiasına çok hayırlı olacak bir transfer. Hem kişiliği hem yapısı hem de yetenekleri ile bize çok katma değer katacağını, bizim de ona bir katma değer katacağımızı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda yapılabilecek transfer planları ve 21. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası gelen cezalar hakkında da açıklamalarda bulunan Soykan, “Belki 1 transfer daha olabilir diye düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız geri döndü ve takımımızın kadro derinliği genişledi. Bir oyuncu daha almayı planlıyoruz. Ondan sonra da transfer sezonumuz kapanacak gibi gözüküyor. Cezayla ilgili dün avukatımızla görüştük ve gerekli dilekçeyi hazırladık. Bugün dilekçemizi TFF'ye yolluyoruz. Hepimiz maçtaydık böyle bir ceza aklı selim bir davranış değildir. Gerekli itirazları yapacağız. Taraftarımız da camiamız da bu konuyla alakalı tepkilerini vermeye başladı. Yüksel başkanımız da bu konuyla alakalı gerekli görüşmeler yapıyor. Sebeplerini araştırıp elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız hiçbir şekilde bu cezayı hak edecek bir davranışta bulunmadı. Hakemin yanlış kararlarına rağmen taraftarımız bir şey yapmadı. Açıklamalarında da 12 saniyelik kötü tezahürattan olduğunu söylüyorlar. Tekrarı da olmayan bir hareket. Umarım bu yanlıştan dönecekler. Raporda kötü tezahürat, şişelerin atılması ve 12 saniyelik bir tepkiden bahsediyor. Rapordaki duruma göre ceza çok ağır. Tahkim Kurulu'nda görüşeceğiz. Duruşma talep ettik. Kabul ederlerse hakkımızı arayacağız” cümlelerine yer verdi.