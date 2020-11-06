İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsunspor Futbol Akademisi'nden Başkan Topaloğlu'na forma

Samsunspor Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu Ali Bilgici, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Samsunspor Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu Ali Bilgici, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na isminin yazılı olduğu 55'nci yıl formayı hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Topaloğlu, "Misafirlerimize değerli hediyelerinden dolayı teşekkür eder, Samsunspor'umuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.