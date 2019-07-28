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Samsunspor güç depoluyor

SAMSUN (İHA) – Yaptığı transferler ile TFF 2.

Lig'in en iddialı takımlarından biri olan Samsunspor, sabah yaptığı antrenman ile güç depoladı.


Samsunspor, 1. etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde sabah saat 10.30'da çalışmaya başlayan kırmızı-beyazlılar, her geçen gün temposunu artırıyor. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra pas, dayanıklılık ve kuvvet çalışması ile devam etti. Yarı sahada çift kale maçın ardından antrenman son buldu.


Öte yandan çalışmaları Başkan İsmail Uyanık ve Teknik Menajer Yücel Uyar da izledi.

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