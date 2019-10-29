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Samsunspor Gümüşhane yolcusu

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur'da karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı için Gümüşhane'ye gitti.


Kırmızı-beyazlı kafile Nuri Asan Tesislerinden uğurlandı. 16 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Furkan Köse, Ahmet Altın, Nuri Terliksiz, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Gökhan Meral, Ramazan Çevik, Bünyamin Cesur Karataş, Okan Dernek, Onur Eriş, Oğuz Gürbulak, Ferhat Çulcuoğlu, Bahattin Köse, Samet Asatekin, Atabey Çiçek ve Ahmethan Köse.


Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Gümüşhanespor ile Samsunspor 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.

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