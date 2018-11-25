Samsunspor - Hacettepe maçının ardından

Samsunspor, sahasında Hacettepe'yi 2-0 mağlup ederek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Maç sonrası iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.

Taner Taşkın: “Buraya gelen takımlar Samsunspor'dan korkuyor”

2-0 yendikleri Hacettepe maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Hacettepe'nin maçlarını 4-5 kere izledik. İlk defa bugün 5'li savunma ile oynadılar. Tamamen 11 kişiyle savunma yaparken gördük onları. Normalde coşkulu bir oyunla ileride çoğalarak oynuyorlardı. Bugün, bize karşı kompakt bir savunma yaptılar. Zannediyorum, beraberliğe ya da az gol yemeye geldiler buraya. İlk devre çok üst düzey bir oyun oynadık. Her yerden pozisyon aradık. İlk yarı pozisyonları gole çeviremezseniz, maç boyunca büyük zorluk çekersiniz. Bunun için arka tarafta kontrollü bir oyunu tercih ettik ve sabırla golü aradık. İlk defa bu sene oyuna aldığım oyunculardan bir tanesi gol attı. Erhan Şentürk geçen senenin gol kralı ama şu ana kadar gol atamamıştı. Onun gol atmasına da ayrıca sevindim. Rakibimi bizi orta sahada karşıladı. Böyle rakipleri açmak zordur. Bugün bir kez daha Samsunspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüm. Buraya gelen takımların korkuyla geldiğini gördük” dedi.

Veyis Kanber: "Buraya puan yada puanlar almak için gelmiştik"

Karşılaşmayı değerlendiren Hacettepe Teknik Direktörü Veyis Kanber ise, “Genç bir proje takımıyız. Buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Genç oyunculardan kurulduğumuz için böyle atmosferler bizi biraz zorluyor. Futbolcularımın deplasman tecrübesi yok. Kötü bir sonuç almak istemedik. Oyuncularımızın deplasman fobisini aşmasını istedik. Bu maça kadar içeride ve dışarıda aynı formasyonda oynuyorduk. Bu maçta defans formasyonumuzu değiştirdik. Belli bir süre oyun düşündüğümüz gibi gitti. Oyundan ve oyuncularımızdan memnunuz. Bundan sonra deplasmanlarda biraz daha dikkatli oynamamız gerektiğini gördük. Biz iyi bir takımız. İnşallah ileride daha iyi bir takım oluruz. Samsunspor da iyi bir takım. Onlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.