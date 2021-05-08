Samsunspor ile Adanaspor 51. randevuya çıkıyor

Lig'in son haftasında Samsunspor ve Adanaspor 51. randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile Adanaspor daha önce resmi ve özel müsabakalarda 50 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 19'unu Adanaspor, 16'sını ise Samsunspor kazandı. 2 takım arsında oynanan 15 maç da beraberlikle sonuçlandı. 2 takım daha önce Adana'da ise 25 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Adanaspor rakibine büyük üstünlük sağlarken 25 maçın 16'sını kazanma becerisi gösterdi. 5 maç beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçı da Samsunspor kazandı.

Adanaspor geride kalan 33 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak bu sezon ligde kalmayı garantiledi. Rakip filelere 44 gol atma becerisi gösteren Adana temsilcisi, kalesinde ise 53 gördü. Samsunspor bu sezon çıktığı 33 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 56 gol atan kırmızı-beyazlılar kalesinde ise 30 gol gördü.

Pazar günü saat 20.30'da Adana'da oynanacak karşılaşma, diğer şampiyonluk adayları Giresunspor ve Adana Demirspor ile aynı saatte oynanacak.

67'şer puanlı 3 takımdan 2'si Süper Lig'e direkt çıkacak

Ligde son haftaya girilirken Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un 67 puanı bulunuyor. 34. haftada Menemenspor - Adana Demirspor, Tuzlaspor – Giresunspor ve Adanaspor – Samsunspor maçları oynanacak. 3 takımda son maçlarını kazanırsa 70'er puana ulaşan 3 takımdan Samsunspor hariç diğer 2'si direkt olarak Süper Lig'e çıkacak. Adana Demirspor veya Giresunspor puan kaybı yaşar Samsunspor kazanırsa Süper Lig'e çıkacak takım Samsunspor olacak, diğer yükselen takım ise maçların skoruna ve alınan puanlara göre değişecek.

Samsunspor şampiyonluk rakiplerinden Adana Demirspor ile de Giresunspor ile de deplasmanda berabere kalıp, kendi sahasında kaybetti. Böylelikle 2'li ve 3'lü averajı rakiplerine kaptıran Samsunspor, puanların eşit olması halinde Süper Lig'e direkt olarak çıkmak hakkı kazanamayacak.

34. hafta öncesinde Adan Ademirspor 67 puan +34 averaj, Giresunspor 67 puan +28 averaj ve Samsunspor 67 puan +26 averaja sahip.