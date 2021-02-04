Samsunspor ile Bandırmaspor 8. randevuya çıkacak

Lig 20. hafta mücadelesinde birbirlerine rakip olacak Samsunspor ile Bandırmaspor tarihlerindeki 8. randevuya çıkacaklar.

Ligin 2 iddialı takımı Samsunspor ve Bandırmaspor 5 Şubat Cuma Günü Samsun'da kozlarını paylaşacak. 2 takım arasında daha önce oynana 7 karşılaşmada Samsunspor'un 1, Bandırmaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 takım arasında oynanan 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 3 maçta 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 maçı da Samsunspor kazandı.

2 takım arasında oynanan 8 maçta Samsunspor rakip filelere 6 gol atma becerisi gösterdi. Bandırmaspor da Samsunspor filelerine 6 gol atma becerisi gösterdi. Samsun'da oynanan 3 maçta kırmızı-beyazlılar rakip fileleri 4 kez sarsarken, Bandırmaspor ise deplasmanda sadece 1 gol kaydedebildi.

Müsabaka öncesinde Samsunspor geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 37 puan toplayıp, şampiyonluk yarışını sürdürdü. Bandırmaspor ise geride kalan 19 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 27 puan toplayabildi.

Samsunspor ile Bandırmaspor 5 Şubat Cuma günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda ligin 20. hafta maçında kozlarını paylaşacaklar.