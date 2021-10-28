Samsunspor ile Bandırmaspor 9. randevuya çıkıyor

Lig ekiplerinden Samsunspor ile Bandırmaspor ligin 11'inci haftasında tarihlerindeki 9'uncu randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile Bandırmaspor bu zamana kadar 8 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor ve Bandırmaspor ikişer galibiyet alırken, 4 kez ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Bandırma'da oynanan 4 maçta da Samsunspor galibiyet elde edemedi. Bandırmaspor, kendi sahasında Samsunspor'u ağırladığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Bandırmaspor'un 18 puanı bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 18 gol gönderen Balıkesir temsilcisi, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen kırmızı-beyazlılar kendi kalesinde de 14 gol gördü.

Hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 2 takım da rakiplerini yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Samsunspor kendi sahasında 1922 Konyaspor'u 2-1 ile geçerken, Bandırmaspor ise sahasında ağırladığı Çankaya FK'yı 2-0 ile geçmesini bildi.

30 Ekim Cumartesi günü Bandırma'da oynanacak karşılaşma ile Samsunspor ve Bandırmaspor 9. kez kozlarını paylaşacaklar.