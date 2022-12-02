Samsunspor ile Denizlispor 49. randevuya çıkacak

Lig'in 16. haftasında karşılaşacak Samsunspor ile Denizlispor tarihlerindeki 49. randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile Denizlispor daha önce 48 maçta birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 22'sini Samsunspor, 14'ünü Denizlispor kazandı. İki takım 12 mücadelede ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Samsun'da oynanan 24 maçta ise kırmızı-beyazlılar 13, Denizlispor 5 galibiyet aldı. Samsun'daki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Denizlispor bu sezon şimdiye kadar oynadığı 14 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 6 puan toplayarak ligin son sırasına demir attı. Rakip fileleri 10 kez sarsan Ege temsilcisi, kendi kalesinde ise 26 gol gördü. Deplasmanda 7 maç oynayan Denizlispor, bu karşılaşmalarda henüz puanla tanışamadı. 7 dış saha maçının tamamını kaybeden Denizlispor, 3 gol atarken, 17 gol yedi.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor bu sezon 14 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24 puanla zirve takibini sürdürdü. Rakip filelere 20 gol gönderen Karadeniz temsilcisi kendi kalesinde 13 gol gördü. Kendi sahasında bu sezon 6 maça çıkan kırmızı-beyazlılar; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 9 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 6 gol gördü.

3 Aralık Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın, Anıl Usta ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetecek.