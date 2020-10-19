Samsunspor ile Eskişehirspor 49. randevuya çıkacak

kez karşı karşıya gelecekler. Samsunspor, 32 yıl sonra ilk kez Eskişehirspor deplasmanında galip gelmek istiyor.

Samsunspor ile Eskişehirspor resmi olarak daha önce 48 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 21'ini Eskişehirspor, 13'ünü de Samsunspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. 2 takım daha önce Eskişehir'de ise 24 defa karşılaştı. Ev sahibi Eskişehirspor, kendi sahasında oynadıkları maçta rakibi Samsunspor'a büyük üstünlük kurdu. 24 maçın 16'sını kazanan Es-es, sadece 1 mağlubiyet aldı ve 7 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Son hafta kendi sahasında üzücü bir mağlubiyet alan Samsunspor ise Eskişehirspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar Eskişehir karşısındaki son deplasman galibiyetini 20 Mart 1988 tarihinde aldı. Rakibini 2-1 yenen Samsunspor, o sezon ligi Galatasaray, Beşiktaş ve Malatyaspor'un ardından 4'üncü sırada bitirmişti.

Eskişehirspor-Samsunspor karşılaşması 20 Ekim Salı günü saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşmayı hakem Halil Arslan yönetecek.