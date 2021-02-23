Samsunspor ile Eskişehirspor 50. randevuda

Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor ile küme düşme potasında yer alan Eskişehirspor tarihlerinde 50. kez birbirlerine rakip olacak.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdük çalacağı maçta Eskişehirspor'u konuk edecek. İki takım daha önce resmi olarak 49 defa karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Samsun temsilcisinin 14, Eskişehirspor'un 21 galibiyeti bulunuyor. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında Samsun'da ise 24 mücadele oynandı. Samsunspor ev sahibi olduğu maçların 12'sini kazanırken, 5 defa ise kaybetti. 7 müsabakada da kazanan çıkmadı.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Samsunspor, 22 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 46 puanla lider Giresunspor'un ardından takibini sürdürüyor. Eskişehirspor ise geride kalan 22 haftada 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti ve 7 puan topladı. 3 puanı silinen Eskişehirspor, 18 takımlı ligde son sırada yer alıyor.

Samsunspor bu sezon 35 gol atıp, 20 gol yerken, Eskişehirspor ise rakip ağları 14 kez sarsıp filelerinde 48 gol gördü.