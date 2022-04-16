Samsunspor ile Eyüpspor'un 6. randevusu

Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor tarihlerindeki 6. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Eyüpspor daha önce 5 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2'sini Samsunspor kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım arasında Samsun'da oynanan 2 maçta 1 maç berabere biterken, 1 maçı da ev sahibi Samsunspor kazandı.

Karşılaşma öncesinde bu sezon 29 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Samsunspor'un 42 puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda rakip filelere 45 gol atma becerisi gösterirken, kendi kalesinde ise 38 gol gördü.

Play-off hattında yer alan Eyüpspor ise bu sezon oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi rakip filelere attığı 46 golün yanı sıra kendi kalesinde 34 gol gördü.

Eyüpspor ligde son oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Samsunspor ise son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak play-off yarışında derin yara aldı. Samsunspor kendi sahasında oynadığı son 2 maçı da kaybetti. Eyüpspor ise son deplasman maçında lig lider MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti.

17 Nisan Pazar saat 20.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Adem Cinek, Cemal Alpay ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetecek.