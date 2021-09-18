Samsunspor ile Gençlerbirliği arasında 44. randevu

Lig'in 6. haftasında karşılaşacak Samsunspor ve Gençlerbirliği 44. randevularına çıkacaklar.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği ile Süper Lig'in kapısından dönen Samsunspor, ligin 6. haftasında birbirlerine rakip olacaklar. Daha önce 43 kez karşılaşan bu ezeli rakiplerden Samsunspor'un 12, Gençlerbirliği'nin ise 16 galibiyeti bulunuyor. 2 takım arasında oynanan 15 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor ve Gençlerbirliği daha önce Samsun'da 20 kez karşılaştılar. Bu mücadelelerde Samsunspor 8, Gençlerbirliği de 6 galibiyet alabildi. 2 takım arasında Samsun'da oynanan 6 maçta ise puanlar paylaşıldı.

İlk haftayı BAY geçen Samsunspor bu sezon oynadığı 4 lig maçından 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrılarak 6 puan toplayabildi. Kırmızı-beyazlılar rakip filelere 6 gol attı, 6 gol de yedi. Bu sezon ligde 5 maça çıkan Gençlerbirliği ise bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Rakip filelere 5 gol kaydeden Ankara temsilcisi kendi kalesinde ise 11 gol görerek, 4 puan toplayabildi.

Pazar günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetecek.