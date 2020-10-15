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Samsunspor ile İstanbulspor 37. randevuya çıkıyor

TFF 1.

Lig'in iki iddialı takımı Samsunspor ve İstanbulspor ligin 5. haftasında 37. randevularına çıkacaklar.


Daha önce 36 kez karşılaşan Samsunspor ve İstanbulspor mücadelelerinde kırmızı-beyazlıların 12, İstanbulspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 15 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 18 karşılaşmada ise Samsunspor'un 6, İstanbulspor'un da 5 galibiyeti bulunuyor. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.


Samsunspor ile İstanbulspor son olarak 8 Nisan 2018 tarihinde 19 Mayıs Stadyumu'mda karşı karşıya gelmiş, maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Samsunspor o sezon Denizlispor'un 2 puan gerisinde 36 puan ile TFF 2. Lig'e düşmüştü.


İstanbulspor bu sezon 4 maçta topladığı 9 puan ile averajla lig lideri konumunda bulunurken, Samsunspor ise 4 maçta topladığı 8 puan ile 5. sırada bulunuyor. Cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek 2 takımın maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.

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