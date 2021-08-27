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Samsunspor ile Kocaelispor 54. randevuya çıkıyor

SAMSUN (İHA) – TFF 1.

Lig takımlarından Samsunspor ve Kocaelispor ligin 3. haftasında 54. kez birbirlerine rakip olacaklar.


Ligin 2 iddialı takımı Samsunspor ve Kocaelispor, 3. hafta karşılaşmasında birbirlerine rakip olacaklar. 2 takım daha önce 53 kez birbirleri ile maç oynadılar. Bu maçlarda Samsunspor 27 kez rakibine üstünlük sağladı. Kocaelispor ise Samsunspor karşısında 13 maçta sahadan üstün ayrılan taraf oldu. Öte yandan 2 takım arasında oynanan 13 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı.


2 takım Kocaeli'de daha önce 26 kez karşılaştı. Her 2 takım da Kocaeli'deki maçlarda 10'ar galibiyet aldılar. Körfez'de oynanan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.


Kocaelispor bu sezon oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda 3 gol yiyen Marmara temsilcisi, rakip filelere ise gol atamadı. İlk haftayı BAY geçen Samsunspor'da ligin 2. haftasında Balıkesirspor'u sahasında 3-1 ile geçti.


28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

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