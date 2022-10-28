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Samsunspor ile Pendikspor 4. randevuya çıkacak

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1.

Lig'in 11. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Pendikspor, tarihlerindeki 4. randevuya çıkacaklar.


Samsunspor ile Pendikspor daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarının tamamını da Karadeniz temsilcisi Samsunspor kazandı. Daha önce oynanan karşılaşmaları Samsunspor 3-0, 2-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kazanırken, Pendikspor ise Samsunspor karşısında gol sevinci yaşayamadı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 6 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 5 gol gördü.


Pendikspor, bu sezon ligde 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. Liderlik mücadelesi veren İstanbul temsilcisi rakip filelere 12 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 4 gol gördü. Kendi sahasında 3 maça çıkan Pendikspor temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 4 gol gönderen Pendikspor, kendi kalesinde ise 1 gol yedi.


29 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan ve Mehmet Ali Akkor hakem üçlüsü yönetecek.

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