İhlas Haber Ajansı

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Samsunspor, Joel Kayamba'yı kadrosuna kattı

Samsunspor, Viktoria Plzen’in 29 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Kayamba’yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Samsunspor, Viktoria Plzen'in 29 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Kayamba'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.


Samsunspor devre arasındaki 6. transferini gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz son olarak Fortuna Liga ekiplerinden FC Viktoria Plzen forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat Joel Ngandu Kayamba'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.



Kelvin Boli'nin sözleşmesi donduruldu


Kulübün yaptığı paylaşımda Fildişi Sahilli futbolcu Kevin Boli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sezon sonuna kadar dondurulduğu belirtildi. Antrenmanlarına Samsun'da devam edecek tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin, gelecek sezondan itibaren kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

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