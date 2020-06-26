Samsunspor kafilesinden Vali Dağlı'ya 55 numaralı forma hediyesi

Ş. idarecileri göreve yeni atanan Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya isminin yazılı olduğu 55 numaralı forma hediye etti.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Kulüp Müdürü Soner Soykan ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun'a atanan Vali Dr. Zülkif Dağlı'ya ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, kulüp yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kırmızı-beyazlılara Süper Lig yolunda başarılar diledi. Ziyaretin ardından Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Kulüp Müdürü Soner Soykan, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Gömeç, Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Katırcı, Erdinç Tosunoğlu, Ergin Zorlu ve Vennas Akyol Haznedar da Vali Dr. Zülkif Dağlı'ya isminin yazılı olduğu 55 numaralı forma ve çiçek hediye etti.