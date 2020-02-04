Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

31 yıl önce 3 futbolcu, 1 teknik direktör ve 1 şoförünü trafik kazasında kaybeden Samsunspor'da kazanın anısına yapılacak anıt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Samsunspor Anıtı'nın tasarımıyla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Rektör Sait Bilgiç'i GSF ziyaretinde; GSF Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Tarık Yazar ve Dr. Öğr. Üyesi Ceren Pekşen, Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Seylan, Seramik Cam Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aslan ve Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sadık Şener karşıladı.

Samsunspor Anıtı'nın özellikleri anlatıldı

Ziyaret başlangıcında Dekanlık makamında ağırlanan Başkan Demir ve Rektör Bilgiç, Dekan Prof. Dr. Ali Tomak ve öğretim üyeleri eşliğinde fakülte bünyesindeki bölümleri ve atölyeleri yerinde gözlemlediler. Ziyaretin ilk durağı Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olurken, burada Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Seylan, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasında hayatını yitiren Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile şoför Asım Özkan'ın anısını yaşatmak için tasarladıkları Samsunspor Anıtı'nın görsellerini Başkan Demir ve Rektör Bilgiç'le paylaştı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seylan, üzerinde çalıştıkları ve farklı tasarımlara sahip Samsunspor Anıtı'yla ilgili ayrıntıları konuklarına anlattı. Ardından içindeki materyaller ve fotoğraflarla GSF'nin geçmişini bugüne taşıyan müzeyi gezen Başkan Demir ve Rektör Bilgiç'e, Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Eker GSF Müzesi'nin özelliklerini aktardı.

Atölyeler de gezildi

Başkan Demir ve Rektör Bilgiç'in incelemeleri, sonrasında sıcak cam atölyesi ziyaretiyle devam etti. Atölyede açık alevde şekillendirme çalışmasını izleyen Başkan Demir ve Rektör Bilgiç, Seramik Cam Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aslan'dan atölyenin fiziki altyapısı ve donanımı hakkında bilgiler alırken camdan yapılmış eserleri de ilgiyle incelediler. Ziyarette Başkan Demir ve Rektör Bilgiç, sırasıyla heykel atölyesi ve endüstriyel tasarım atölyesini de gözlemleyerek yapılan çalışmalar ve ortaya konan eserlere tanıklık ederken öğrencilerce gerçekleştirilen projelere ilişkin bölüm başkanlarınca bilgilendirildiler.

Ziyaret sonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gösterilen konukseverlik adına şükranlarını sunarken, Rektör Bilgiç ve akademisyenlerle birlikte ziyaret anısı olarak objektiflere poz verdi.

Ziyarete ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin de katıldı.