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Samsunspor Kulübü Derneği Büyükşehir'de

Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti.

Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar diledi. Ardından Mustafa Demir, Başkan Vekili Mustafa Savaş Boyar'a Bandırma Gemisi minyatürü hediye etti.


Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Samsunspor Aileler Platformu'nu ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başkan Vekili Mustafa Savaş Boyar, Hukuk İşleri Sorumlusu Erdinç Tosunoğlu, Sosyal İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Vennas Akyol Haznedar ve yönetim kurulu yedek üyeleri Serkan Albayrak, kadın üyelere karanfil verdi.


Samsunsporlu Aileler Platformu Başkanı Cüneyt Şenkal ise Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu Vennas Akyol Haznedar'a da çiçek verdi.

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