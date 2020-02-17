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Samsunspor Kulübü Derneği'nin olağanüstü kongresi ertelendi

Samsunspor Kulübü Derneği’nin bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Şubat Cumartesi gününe ertelendi.

Samsunspor Kulübü Derneği'nin bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Şubat Cumartesi gününe ertelendi.



Olağanüstü genel kurulun yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da görevliler hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı. Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'de yapılmasına karar verildi.



Samsunspor Kulübü Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Metin Koçer yaptığı açıklamda, “Bugün Samsunspor Kulübü Derneği'nin olağanüstü kongresini gerçekleştirmek üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda kongremizin çoğunluk aranarak yapılacak il günü buradayız. Halihazırda mevcut genel kurul üyelerimizden 2 veya 3 kişi geldi. Toplam üye sayımız 1060 bugünkü kongrenin gerçekleşmesi için 531 genel kurul üyemizin salonda hazır bulunması gerekiyordu. Bu sağlanamadı. İkinci tarihimiz olan 29 Şubat 2020 Cumartesi günü yine aynı saatte burada olağanüstü kongremizi icra edeceğiz” dedi.

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