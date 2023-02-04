Samsunspor liderliği korumak için sahaya çıkıyor

Lig'in lideri Samsunspor, ligin 23. hafta mücadelesinde Manisa FK ile tarihindeki 6. randevuya çıkacak ve liderliğini sürdürmek için galibiyet arayacak.

Ligde 90 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Samsunspor, Manisa FK'ya konuk olacak. İki takım daha önce aralarında 5 maç oynadı. Bu maçlarda her iki takımda 2'şer galibiyet alırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Manisa'da oynanan 2 maçta da eşitlik bozulmazken, 1 maçı Manisa FK, 1 maçı da Samsunspor kazandı.

Samsunspor ligde 12 maçtır yenilmiyor. Son yenilgisini 15 Ekim 2022'de Altınordu'ya deplasmanda 2-1 kaybederek alan Samsunspor daha sonra oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Üst üste son 4 maçını da kazanan Samsunspor, lider gittiği Manisa'dan lider dönmek istiyor. Ligde şimdiye kadar 21 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, 41 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 36 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 18 gol gördü.

Manisa FK ise oynadığı 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 29 puan toplayabildi. Bu maçlarda 25 gol atan Ege temsilcisi, kendi kalesinde de 25 gol gördü. Manisa FK bu sezon kendi sahasında oynadığı 10 maçın 4'ünü kazanabilirken, 5 maçta berabere kaldı, 1 maçta ise mağlup oldu.

5 Şubat Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz ve Barış Çiçeksoyu hakem üçlüsü yönetecek.