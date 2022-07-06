Samsunspor mevcut kadro değeri ile ligde 1. sırada

Lig'in en pahalı takımı konumunda bulunuyor.

Transferin hızlı takımlarından Samsunspor, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon şimdiye kadar dış transferde 12 ismi kadrosuna katan kırmızı-beyazlıların mevcut kadro değeri 13 milyon 500 bin euroya yükseldi. Uluslararası Alman menşeli transfer piyasası araştırma şirketi tarafından belirlenen oyuncu ve kadro değerine göre Samsunspor'u 10 milyon 5 bin euro ile Eyüpspor, 9 milyon 200 bin euro ile Göztepe, 7 milyon 530 bin euro ile Bandırmaspor ve 6 milyon 950 bin euro kadro değeri ile Çaykur Rizespor takip etti.

Ligin şu andaki en değerli oyuncusu ise 2 milyon 300 bin euro piyasa değeri olan Benjamin Tetteh oldu. Yeni Malatyasporlu futbolcuyu Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat (2 milyon euro), Eyüpspor orta sahası Sinan Kurt (1,5 milyon euro), Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan (1.5 milyon euro) ve Göztepe'nin kanat oyuncusu David Tijanic (1 milyon 400 bin euro) takip etti. Samsunspor'un mevcut kadrosundaki en değerli isim ise 900 bin euro piyasa değeri bulunan Gaetan Laura oldu.

Samsunspor bu transfer döneminde B.B. Erzurumspor'dan 30 yaşındaki kaleci Jakup Szumski, Ümraniyespor'dan 29 yaşındaki stoper Alim Öztürk, MKE Ankaragücü'nden stoper Yusuf Abdioğlu, B.B. Erzurumspor'dan 30 yaşındaki sol bek Mücahid Albayrak, Adanaspor'dan 24 yaşındaki çift yönlü orta saha Celil Yüksel, Çaykur Rizespor'dan 33 yaşındaki ofansif orta saha Fernando Boldrin, Dijon'dan 19 yaşındaki 10 numara Amir Emin Arlı, Konyaspor'dan 19 yaşındaki sol kanat Şener Kaya, B.B. Erzurumspor'dan 31 yaşındaki kenar forvet Arvydas Novikovas, Elazığspor'dan 19 yaşındaki sağ kanar Yusuf Ensar Poyrazlı, Paris FC'den 26 yaşındaki forvet Gaetan Laura ve Menemenspor'dan 26 yaşındaki santrafor Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı.

Ayrıca Samsunspor'un kadrosunda geçen seneden kalan kaleciler Aykut Özer, Nurullah Aslan, Alp Tutar, defans oyuncuları Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Ali Ülgen, Soner Gönül; orta saha oyuncuları Osman Çelik, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Erald Çinari, Polat Yaldır, Melih Okutan, Moryke Fofana, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan ve forvet oyuncusu Tomane Mendes bulunuyor.

Samsunspor'un bir santrfor ve bir sağ bek transferi ile transfer sezonunu kapatması bekleniyor.