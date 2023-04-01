Samsunspor - Pendikspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de 30. Hafta mücadelesinde Samsunspor, 5. dakikada 10 kişi kaldığı maçı 4-2 kazandı. Karşılaşmanın sonunda Osman Özköylü ve Hüseyin Eroğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu: “Süper Lig'e koşmaya başladık"

Çok zor bir maçtan galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım aldıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Çok mutluyum. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Maç çok önemliydi. 28 günde oynadığımız 7 maçı da kazandık. Rakiplerimizin hepsinden 2'li averajı aldık. 5. dakikada 10 kişi kaldık. 90 dakika 10 kişi oynadık ve 3 gol attık. Alim'in atılması takımın dengesini bozdu. İlk yarıyı 2-0 ile girsek sıkıntı yaşamazdık diye düşünüyorum. 2-2'den sonra hamleleri yaparak rakibe tehdit oluşturduk. Öne geçtikten sonra hemen 4. golü bulduk. Sık maç oynasak da kadro derinliğimiz bize katkı sağlıyor. Galibiyeti başkanımız ve taraftarımıza armağan ediyoruz. Son ana kadar bizlere destek oldular. Keyifli ve zor bir gündü. Zirve yürüyüşümüz söz verdim gibi Süper Lig'de olmak için devam ediyor. Geri kalan maçları da almamız gerekiyor. Samsunspor Süper Lig'e koşmaya başladı. Çok önemli bir avantaj sağladık. Kalan 5 maçın 3'ünü içeride oynayacağız. Arkadan gelen 3-4 takım var. Matematiksel olarak bitmediği sürece rehavete kapılmayacağız. Rekor kırarak, şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Osman Özköylü: “Samsunspor büyük ihtimalle şampiyon oldu”

10 kişi kalan takıma karşı üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Önemli bir maçta kötü başlayıp, kırmızı karttan sonra avantajlı olacağımız maçı kötü goller yiyerek kaybettik. Rakibin bile beraberlik istediği maçta duran toptan 2 gol yememiz bize acı verdi. Samsunspor'un iyi oyunu ve bizim onları orta sahada karşılamadaki eksiklikler ve basit hatalarımız Samsunspor'un lehine gelişti. Çok pozisyona girdik, Samsunspor'un eksik kalmasını değerlendirdik ama duran toptan yediğimiz 3. gol kırılma anı oldu. Samsunspor şu andan sonra büyük ihtimalle şampiyon oldu. Onlara hayırlı olsun diyorum. Çok daha farklı bir sonuç hayal ediyorduk ama başaramadık. Bundan sonraki maçlarda ilk 2 iddiamızı devam ettirmek adına daha akıllı maçlar oynamalıyız. Sezon boyu çok az gol yiyen takımlardan biriydik. İlk defa kötü bir performans sergiledik. Bir sonraki maçlarda bunun tekrarlanmaması lazım. Bu maçın bizim için önemli bir ders olması lazım” diye konuştu.