Samsunspor, profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı

Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, Türkiye profesyonel futbol liglerinde en az gol yiyen takım oldu. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan haftalarda 7 ligde toplam 125 takımdan daha az gol yedi.

Samsunspor, bu sezon rekorlar kırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip geride kalan 19 haftada sadece 4 maçta kalesinde gol gördü. Samsunspor kalesinde gol gördüğü 4 maçta toplam 7 gol yedi. Samsunspor bu istatistikle Süper Lig, TFF 1. Lig, Lig ve TFF 3. Lig'de bulunan 125 takım arasında en az gol yiyen takım oldu.

Samsunspor 125 takımdan da az gol yedi

Süper Lig'de 18 hafta geride kalırken, Galatasaray yediği 16 gol ile en az gol yiyen Süper Lig takımı oldu. Keçiörengücü geride kalan 18 haftada 11 gol yiyerek TFF 1. Lig'de en az gol yiyen takım oldu. Ankara Demirspor 19 haftada yediği 13 gol ile Lig Kırmızı Grup'ta en az gol yiyen takım oldu. 19 haftada 12 gol yiyen Artvin Hopaspor ve Yeni Orduspor TFF 3. Lig 1. Grup'ta en az gol yiyen takım oldular. Kocaelispor 18 haftada yediği 11 gol ile TFF 3. Lig 2. Grup'ta en az gol yiyen takım oldu. TFF 3. Lig 3. Grup'ta ise 19 haftada 13 gol yiyen Karacabey Belediyespor kendi liginde en az gol yiyen takım oldu. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Samsunspor ise geride kalan 19 haftada kalesinde 7 gol görerek, Türkiye profesyonel liglerinde en az gol yiyen takım oldu.

Kalede Nurullah faktörü

Kırmızı-beyazlılar kalesini gole kapatırken, kaleci Nurallah Aslan'ın performansı da ön plana çıktı. Stoper olarak başladığı futbolculuk kariyerinde takımının 10 kişi kalmasından sonra mecburen kaleye geçen ve daha sonra kariyerine kaleci olarak devam eden Aslan, bu sezon görev aldığı 19 mücadelede adeta kaleye duvar ördü. 2.02 boyundaki ve 22 yaşındaki dev kaleci, sadece 4 karşılaşmada gol yedi. Nurullah Aslan, görev aldığı 19 maçın 15'inde kalesini gole kapattı.

Kendi liginde lider olan Samsunspor ayrıca tüm Türkiye liglerinde en iyi averaja sahip olan takım oldu. 19 maçta 44 gol atıp, 7 gol yiyen Samsunspor, artı 37 averajlı ile yine liderliği göğüslüyor.