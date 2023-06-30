Samsunspor, Samsun'daki hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Samsun'daki çalışmalarını tamamlayarak, Erzurum kampı için hazırlandı.

Alt ligde rekorları alt üst eden Samsunspor, Süper Lig'deki mücadeleleri için çalışmaların ilk etabına Samsun'da start vermişti. Nuri Asan Tesisleri'nde toplanan Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor, 8 gün boyunca Erzurum kampına Samsun'da hazırlandı. Milli takımlarda ve izinli olan futbolcuların da katılmasıyla 26 Haziran'dan itibaren tam kadro çalışan kırmızı-beyazlılar, Erzurum ve Bolu'da yapacağı 2 ayrı kamp ile sezona hazır girmeyi planlıyor

Kamp programı

Samsunspor, yeni sezona 2 ayrı şehirde yağacağı kamplarla hazırlanacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 23 Haziran'dan itibaren Samsun'da toplanacak kırmızı-beyazlılar, 3-14 Temmuz tarihleri arasında 1. etap kampını Erzurum'da tamamlayacak. 3 günlük izin yapacak Samsunspor kafilesi daha sonra 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde 2. etap kampını gerçekleştirecek. Samsunspor, bu kampların ardından 11 yıl sonra mücadele vereceği Süper Lig için çalışmalarını tamamlamış olacak.