Samsunspor seriye bağladı

Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde oynadığı son 3 maçı da kazandı ve 2. sıraya kadar yükseldi.

'Şampiyonluk' parolası ile sezona başlayan Samsunspor, lige 18 yeni transfer ve Teknik Direktör Bayram Bektaş ile başladı. Bektaş dönemindeki 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak play-off potasından uzaklaştı. Daha sonra göreve gelen Hüseyin Eroğlu ligde 7, kupada ise 2 kez takımın başında maça çıktı.

Hüseyin Eroğlu yönetiminde ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, puan cetvelinde 2'nci sıraya kadar yükseldi. Bu süreçte art arda son 3 maçını kazanan Samsunspor, Eroğlu yönetiminde Gençlerbirliği, Pendikspor, Göztepe ve Tuzlaspor'u mağlup etti. Bandırmaspor ve Boluspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Altınordu'ya ise kaybetti. Kupada da başarılı sonuçlar alan Samsunspor, Muşspor ve Adanaspor'u eleyerek 5. Tur'da Trabzonspor'un rakibi oldu.

Samsunspor, ligin ilk devresini Keçiörengücü, Denizlispor, Yeni Malatya, Bodrumspor ve Adanaspor maçlarıyla tamamlayacak.