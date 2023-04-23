İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsunspor, Süper Lig'e lider yükselmeyi garantiledi

1 yendi.

Samsunspor bu galibiyet ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Ayrıca maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.



Maçtan dakikalar


17. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Osman'ın şutunu kaleci Metin 2 hamlede kontrol etti.


39. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına iyi yükselen Mücahit'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0


54. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0


63. dakikada Zeki Yavru'nun pasında defansın arkasına sarkan Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-0


66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 4-0


82. dakikada Szumski'nin hatasını iyi değerlendiren Anderson, takımının ilk golünü kaydetti. 4-1



Stad: 19 Mayıs


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Suat Güz, Ömer Aydın


Samsunspor: Jakup Szumski, Zeki Yavru (Bennasser dk. 85 ?), Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak (Soner Gönül dk. 68), Harris (Barış dk. 68), Osman Çelik (Celil dk. 68), Soner Aydoğdu, Yusuf Emre Gültekin, Fofana (Ahmet Sağat dk. 73), Douglas Tanque


Yedekler: Aykut, Cihan, Emre Demir, Bedirhan, Polat


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Batuhan Yayıkçı, Erkam Reşmen, Bekir Karadeniz (Abdullah dk. 59), Aykut Çeviker (Mikail dk. 59), Musa Aktaş (Christian dk. 70), Hamza Gür, Jurgen Bardhi, Aly Malle (Melih dk. 46), Rashad Muhammed (Anderson dk. 59)


Yedekler: Boran, Alpay, Haşim


Teknik Sorumlu: Tacettin Bakacak


Goller: Mücahit (dk. 39), Tanque (dk. 54), Osman (dk. 63), Fofana (dk. 66) (Samsunspor), Anderson (dk. 82) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Mücahit, Soner Aydoğdu (Samsunspor), Muharrem, Erkam (Ankara Keçiörengücü)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.