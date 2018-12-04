Samsunspor taraftarından Zihni Şahin'e plaket

Samsunspor taraftar grupları, kendilerine verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin'e plaket takdim etti.

Şirinler ve Forza Samsun taraftar grupları, Başkan Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. Deplasmanda yapılan Uşakspor maçı için kendilerine otobüs tahsis eden Başkan Zihni Şahin'e teşekkür etmek için Büyükşehir Belediyesine geldiklerini belirten taraftarlar, "Başkanımız göreve geldiği günden bu yana Samsunsporumuzun yanında oldu, destek verdi. Kırmızı-beyaz renklere aşık bizlere de daima sahip çıktı. Son deplasman maçımızda da bu desteği bir kere daha gösterdi" dediler.

Kendisine gösterilen ilgi ve sevgi karşısında duygulandığını belirten Başkan Zihni Şahin ise, "Samsunspor hepimizin. Samsunspor ortak sevdamız. Samsunspor'un başarısı demek bu kentin başarısı demek. Ne kadar destek olsak, ne kadar sahip çıksak azdır. Bundan böyle de takımımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.