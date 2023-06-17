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Samsunspor taraftarları kavga etti: 6 yaralı

SAMSUN (İHA) – Basketbol maçı öncesi kendi aralarında tartışan Samsunspor taraftarlarının kavgasında 6 kişi yaralandı.



Samsunspor ile Semt77 Yalovaspor Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig final müsabakasında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Samsunspor taraftarları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan bıçaklı kavgada 6 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar ambulans ile farklı hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Saha dışındaki olayların ardından final müsabakası başladı. Maçı 82-65 kazanan Samsunspor, final serisinde 1-0 öne geçti.

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