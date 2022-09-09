Samsunspor transfer şampiyonu

5 sezonda toplam 98 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Şirketleşme sürecinin ardından ekonomik açıdan güçlenen 5 sezonda her transfer döneminde kadrosunu yeniledi. TFF 2. Lig'e düştüğü sene şirketleşen kırmızı-beyazlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonuna Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde başladı ve sezon boyunca 21 oyuncu transfer etti. O sezon 34 maçta 73 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sezonu 3. sırada bitirerek, Spor Toto 1. Lig'e yükselemedi ve İsmet Taşdemir de görevinden ayrıldı.

2019-2020 sezonunda 14 transfer

2019-2020 sezonuna ise Teknik Direktör İrfan Buz idaresinde start veren Samsunspor, sezon boyunca 14 oyuncuyu kadrosuna kattı. Ligin 14. haftasında takımın başına Ertuğrul Sağlam getirildi. Sağlam yönetimindeki Samsunspor, Manisa FK'nın 6 puan gerisinden geldiği ligi Manisa FK'nın 10 puan önünde bitirerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

2020-2021 sezonunda 16 transfer

Spor Toto 1. Lig'deki yeni sezona da Ertuğrul Sağlam ile giren kırmızı-beyazlılar, sezon boyunca toplam 16 futbolcuyu renklerine bağladı. Adana Demirspor ve Giresunspor ile birlikte ligi 70 puanla tamamlayan Samsunspor, 3'lü averajla direkt Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti ve play-off yarı finalinde de Altınordu'ya elenerek Süper Lig hedefini gerçekleştiremedi. Sezon sonrasında kaçan şampiyonluğun ardından 5 yıllık sözleşme imzalanan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile olaylı bir şekilde yollar ayrıldı.

2021-2022 sezonunda 29 oyuncu transfer edildi

Kırmızı-beyazlılar, 2021-2022 sezonuna Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde başladı. Sezon boyunca 29 oyuncu transfer eden Samsunspor, alınan kötü sonuçların ardından 9. haftada Altıparmak'ın yerine teknik direktörlüğe Fuat Çapa'yı getirdi. Çapa idaresindeki Samsunspor, yapılan 29 transfere rağmen bitime 7 hafta kala lig lideri Ankaragücü'nün 18 puan, play-off yarışında 6. sırada bulunan B.B. Erzurumspor'un ise 5 puan gerisinde kaldı.

2022-2023 sezonunda 18 transfer

Karadeniz temsilcisi, bu sezona ise Teknik Direktör Bayram Bektaş ile giriş yaptı. Kırmızı-beyazlılar, bu yaz transfer döneminde 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ligin ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Samsunspor, bu yaz Jakup Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Aptioğlu, Mücahit Albayrak, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Yusuf Emre Gültekin, Fernando Boldrin, Kadeem Harris, Sarp Ekinci, Şener Kaya, Aryvdas Novikovas, Gaetan Laura, Ahmett Sağat, Douglas Tanque, Ali Kaan Güneren, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Amir Emin Arlı'yı kadrosuna kattı.