Lig'in 32. haftasında oynanan Samsunspor – Tuzlaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Samsunspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 1-0 yenerek puanını 66'ya çıkardı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, müsabakayı değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu: “Süper Lig için son bir 90 dakikamız kaldı”

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Zor bir geceydi. Önemli bir süreç, 9 maçtır sürekli 4 günde 1 maç oynuyoruz. Kariyerim boyunca sonucuna en çok üzüleceğim maç bu olabilirdi. VAR'dan son dakikada gol iptal edilince mutlu olduk, galip geldik. Maçta üretmekte zorluk çektik. Geçiş hücumuna da yakalandık. Rakip ikinci yarı formasyon değiştirdi. Biz şampiyon gibi oynamak zorundayız ama kazanmak da önemliydi. Süper Lig için son bir 90 dakika kaldı. 1. olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için de 1 maçtan daha galip gelip lider olarak yükselmek istiyoruz. Belki bu hafta rakipler puan kaybederse şampiyon olacağız ama biz 1. olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. BAY haftasındayız. 3 gün izin yapıp 23 Nisan'da maça çıkacağız. 23 Nisan'daki Keçiörengücü maçını kazanıp, bayramda şampiyonluk turu atmak istiyoruz” dedi.

Kemal Tavacı, “Yediğimiz gol dengemizi bozdu”

Son dakikada attıkları golün VAR'dan döndüğüne değinen Kemal Tavacı, “Erken bir gol yedik. Beklemediğimiz bir goldü. Yediğimiz gol dengemizi bozdu. Devrede birkaç değişiklik yaptık ve oyunu dengeledik. Son dakikada gol attık ama hakemler iptal eti. Maalesef elimiz boş dönüyoruz. Samsunspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz” diye konuştu.