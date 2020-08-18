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Samsunspor yıldız futbolcu ile sözleşme imzaladı

Freddy Plumain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Samsunspor'da imza töreni düzenlendi. Yıldırım Tower'da yapılan imza törenine 25 yaşındaki oyuncu Ange-Freddy Plumain'in yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.


Ange-Freddy Plumain geçen sezon Beitar Jerusalem takımında 35 maça çıkıp, 7 gol atmıştı.

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